Страны G7 будут координировать помощь Украине в ремонте энергетической инфраструктуры

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран G7 сообщили в пятницу о решении учредить координационный механизм по помощи Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры и водоснабжения.

"Сегодня мы создаем координационный механизм G7, чтобы помочь Украине отремонтировать, восстановить и защищать ключевые объекты энергетической инфраструктуры и объектов водоснабжения", - говорится в заявлении министров по итогам их переговоров в ФРГ.

Также главы МИД отметили, что приветствуют проведение 13 декабря в Париже международной конференции по обеспечению устойчивой работы украинских объектов гражданской инфраструктуры.