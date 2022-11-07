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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Ученые впервые перелили пациентам искусственно выращенные клетки крови

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Ученые нескольких научных организаций впервые в мире проводят клиническое исследование по переливанию искусственно выращенных клеток крови - эритроцитов, говорится в сообщении Кембриджского университета.

"Клетки крови были выращены из стволовых клеток доноров. Затем эритроциты были перелиты добровольцам в ходе рандомизированного контролируемого клинического исследования RESTORE", - говорится в сообщении.

Это первый случай в мире, когда эритроциты, выращенные в лаборатории, были перелиты человеку в рамках исследования.
Если безопасность и эффективность полученных клеток будет доказана, со временем они могут произвести революцию в лечении заболеваний крови, например, серповидно-клеточной анемии, а также стать спасением для людей с редкими группами крови, которым бывает трудно найти донора.

В ходе исследования изучается продолжительность жизни выращенных в лаборатории клеток по сравнению с вливаниями стандартных эритроцитов от того же донора.

"На данный момент двум людям перелили выращенные в лаборатории эритроциты. Они находились под пристальным наблюдением, и никаких нежелательных побочных эффектов зарегистрировано не было. Они здоровы", - говорится в сообщении.

Количество вводимых выращенных в лаборатории клеток варьируется, но составляет около 5-10 мл - примерно от одной до двух чайных ложек.

В ходе дальнейшего эксперимента минимум 10 участников с интервалом 4 месяца получат два переливания эритроцитов - одно с донорскими, второе с искусственно выращенными. Ученым предстоит узнать, сохраняются ли выращенные клетки дольше, чем донорские, в организме человека.

Кембриджский университет
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