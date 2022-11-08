В Еврокомиссии отметили, что США стали одним из главных поставщиков СПГ в ЕС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Специальная рабочая группа, которая мониторит выполнение соглашения ЕС-США о поставках СПГ Соединенными Штатами Евросоюзу, констатировала превышение целей Брюсселя по объему получаемого газа, сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи.

"Соединенные Штаты стали одним из наиболее важных наших импортеров СПГ, возмещающих отключенные российские источники", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе, напомнив, что соглашение действует с марта нынешнего года.

Отвечая на вопрос о ценах на американский газ, он отметил, что их регулирует рынок.

В Еврокомиссии, по его словам, анализируют, насколько отношения в рамках этого соглашения обеспечивают стабильность поставок на рынке. Но что касается цен, пояснил Макфи, этот вопрос регулируется скорее на уровне коммерческих операторов, а не на государственном.

Соответствующее соглашение председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден заключили в марте. Отмечалось, что одна из целей инициативы - снизить зависимость ЕС от российского природного газа.

Ранее фон дер Ляйен сообщала, что поставки СПГ из США увеличились в три раза.