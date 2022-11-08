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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:18

В Еврокомиссии объяснили порядок допуска к процедуре убежища в ЕС спасенных в море мигрантов

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Мигранты, бросившиеся в воду с гуманитарного судна в сицилийском порту Катания, имеют право на просьбу о предоставлении убежища, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер.

"Выходцы из третьих стран, находящиеся на территории государства-члена ЕС, включая его территориальные воды, могут подать прошение на убежище. И в этом случае государства-члены должны разрешать доступ на сушу, чтобы запустить процедуру о просьбе на убежище в рамках четкого действующего законодательства", - сообщила пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Как сообщали европейские СМИ, новые итальянские власти не позволяют сойти на берег большинству мигрантов, спасенных в море членами команды гуманитарного судна Geo Barents организации "Врачи без границ". В минувшее воскресенье они разрешили высадить только семьи с детьми, а также несовершеннолетних и больных.

В то же время, трое мигрантов, не выдержав долгого пребывания на переполненном судне, бросились в воду. По сообщению гуманитарной организации, спасатели быстро доставили их на берег.

Журналистов в Брюсселе интересовал вопрос, какие правила ЕС действуют в данном случае, и могут ли эти мигранты претендовать на процедуру запроса на убежище или их вернут на судно.

Хиппер сочла необходимым напомнить о "фундаментальных принципах", касающихся спасения на море. Поиск и спасение терпящих бедствие, по ее словам, входит в компетенцию государств-членов ЕС. Соответствующие государства-члены должны действовать быстро и скоординировано, чтобы как можно скорее спасти оказавшихся в опасности в море людей.

Еврокомиссия не отвечает за координацию таких операций на море, но вместе с тем она готова оказывать поддержку государствам-членам, в частности, в том, что касается выявления терпящих бедствие, объяснила представитель ЕК.

Еврокомиссия Анита Хиппер
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