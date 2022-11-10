Airbus начала производство самолетов A321 в Тяньцзине

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE начала производство самолетов A321 на линии окончательной сборки в Тяньцзине.

Это означает, что Китай сможет поставлять все модели самолетов семейства Airbus A320, отмечает агентство "Синьхуа".

"А321 в настоящее время является одним из самых популярных самолетов семейства А320, - сказал генеральный директор Airbus China Джордж Сюй. - Этот очередной наш шаг в Китае демонстрирует нашу непоколебимую поддержку китайского рынка".

Ожидается, что первый самолет А321, собранный в Тяньцзине, будет доставлен покупателю в начале следующего года.

В настоящее время на модель А321 приходится около 60% общемирового объема заказов на лайнеры семейства А320. Узкофюзеляжный самолет A321 способен вместить более 200 пассажиров. По дальности полета он схож с широкофюзеляжным самолетом, однако отличается меньшими эксплуатационными расходами.

У Airbus есть четыре центра сборки самолетов А320: в Тулузе (Франция), в Гамбурге (Германия), в Тяньцзине и в городе Мобил (США, штат Алабама). Центры в ФРГ и Штатах способны осуществлять производство A321. Европейская авиастроительная компания в настоящее время совершенствует производственные мощности этих центров с тем, чтобы удовлетворить спрос на самолеты А321. Линия финальной сборки в Тяньцзине была открыта в 2008 году.

Airbus – мировой лидер в авиационной и космической отрасли, а также в предоставлении сопутствующих услуг. Штат превышает 130 тыс. сотрудников. Airbus производит пассажирские лайнеры, самолеты-заправщики, военные и транспортные воздушные суда, а также гражданские и военные вертолеты.