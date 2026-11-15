Хуситы объявили об освобождении 600 военнопленных

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Движение "Ансар Аллах" (хуситы) отпустило на свободу примерно 600 человек, взятых в плен в ходе начавшейся с лета этого года очередной эскалации конфликта в Йемене, сообщает в воскресенье Al Jazeera.

Ответственный за дела пленных представитель движения Абдель Кадер аль-Муртада подчеркнул, что это самое масштабное одностороннее освобождение военнопленных за 12 лет боевых действий в Йемене.

Международный Комитет Красного Креста (МККК) подтвердил факт освобождения.

"Сегодня при нашей поддержке власти в Сане в одностороннем порядке освободили шестьсот человек, задержанных в ходе вооруженного конфликта", - говорится в заявлении Комитета в соцсети X.

В Комитете отметили, что провели беседы с отпускаемыми на волю с целью помочь с их возвращением домой. Однако в МККК уточнили, что не определяли, скольким пленным и кому именно дадут свободу.

"Ансар Аллах" с 2015 года контролирует йеменскую столицу Сану. Вместе с тем признанное на международном уровне правительство Йемена базируется в Адене.

Осенью 2026 года хуситы провели наступательную операцию и заняли йеменское побережье Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Этот крупный успех привел к обострению вооруженного конфликта хуситами с властями Йемена и с Саудовской Аравией. 4 октября силы международно признанного правительства Йемена начали контрнаступательную операцию против хуситов в попытке вернуть утраченные территории.