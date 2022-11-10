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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Великобритания поставит Украине тысячу зенитных ракет и 25 тыс. зимних наборов для военных

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Риши Сунак в четверг в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что Лондон поставит Киеву еще 1000 зенитных ракет и более 25 тысяч зимних комплектов для военных.

"Премьер-министр подтвердил, что Великобритания продолжит предоставлять военную помощь, включая еще тысячу зенитных ракет и более 25 тыс. комплектов для военных на случай экстремально холодной зимы", - говорится в пресс-релизе Даунинг-стрит.

Сунак и Зеленский договорились продолжать поддерживать тесный контакт по вопросу оказания поддержки Украине, отмечается в пресс-релизе.

Великобритания Украина
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