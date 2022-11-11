Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны на 2023 год до 0,3%

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия ухудшила прогноз роста экономики еврозоны на следующий год до 0,3% с ожидавшихся в июле 1,4% на фоне событий на Украине и инфляционного давления.

Тем временем прогноз на текущий год улучшен до 3,2% с 2,6%.

В 2024 году, как ожидает Еврокомиссия, ВВП еврозоны вырастет на 1,5%, экономика Евросоюза – на 1,6%.

Теперь Еврокомиссия ожидает, что инфляция в еврозоне составит в среднем 8,5% в 2022 году вместо ожидавшихся в июле 7,6%. Прогноз на 2023 год повышен до 6,1% с 4%. В ЕС потребительские цены в текущем году, как ожидается, вырастут на 9,3%, в 2023 году – на 7%.

Столь резкий пересмотр прогнозов в сторону повышения отражает главным образом увеличение оптовых цен на природный газ и электричество, что, в свою очередь, приводит к росту розничных цен на энергоносители и влияет на стоимость большинства товаров и услуг в потребительской корзине, говорится в сообщении Еврокомиссии.

В 2024 году ожидается замедление инфляции до 3% в ЕС и до 2,6% в еврозоне.

Между тем европейский рынок труда по-прежнему демонстрирует устойчивость перед лицом экономических трудностей. В частности, общее число занятого населения в ЕС составляет теперь рекордные в истории 213,4 млн человек, а безработица в сентябре составила рекордно низкие 6%.

Еврокомиссия прогнозирует, что безработица в ЕС составит 6,2% на конец 2022 года, 6,5% в 2023 году и 6,4% в 2024 году.

Прогноз роста ВВП Германии на текущий год был улучшен до 1,6% с 1,4%, но прогноз на следующий год был резко снижен: теперь ЕК ожидает, что немецкая экономика сократится на 0,6% вместо ожидавшегося ранее роста на 1,6%.

Прогноз для экономики Франции на 2022 год повышен до 2,6% с 2,4%, на 2023 год – ухудшен до 0,4% с 1,4%.

ВВП Италии, как ожидается, поднимется на 2,5% и 0,5% в 2022 и 2023 годах (предыдущий прогноз - 2,9% и 0,9%).

Согласно прогнозу ЕК, ВВП России в текущем году упадет на 5,1%, в 2023 году – на 3,2%, а в 2024 году российская экономика вернется к умеренному росту и увеличится менее чем на 1%.