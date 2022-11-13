В парижском аэропорту умер иранец, проживший там 18 лет

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Иранский беженец, проживший 18 лет в аэропорту имени Шарля де Голля в Париже, скончался в субботу в аэропорту, сообщает The Guardian со ссылкой на официальных представителей воздушной гавани.

Мехран Карими Нассери умер в результате сердечного приступа в терминале 2F около полудня 12 ноября. По словам представителя аэропорта, полиция и медицинская бригада оказали ему помощь, но не смогли его спасти.

Карими Нассери, предположительно родившийся в 1945 году, прожил в терминале I аэропорта Шарля де Голля с 1988 по 2006 год. По словам представителя аэропорта, в последние недели он снова жил в аэропорту.

Его история вдохновила американского кинорежиссера Стивена Спилберга на создание фильма "Терминал", главную роль в котором сыграл Том Хэнкс.