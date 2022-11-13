Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:21

В парижском аэропорту умер иранец, проживший там 18 лет

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Иранский беженец, проживший 18 лет в аэропорту имени Шарля де Голля в Париже, скончался в субботу в аэропорту, сообщает The Guardian со ссылкой на официальных представителей воздушной гавани.

Мехран Карими Нассери умер в результате сердечного приступа в терминале 2F около полудня 12 ноября. По словам представителя аэропорта, полиция и медицинская бригада оказали ему помощь, но не смогли его спасти.

Карими Нассери, предположительно родившийся в 1945 году, прожил в терминале I аэропорта Шарля де Голля с 1988 по 2006 год. По словам представителя аэропорта, в последние недели он снова жил в аэропорту.

Его история вдохновила американского кинорежиссера Стивена Спилберга на создание фильма "Терминал", главную роль в котором сыграл Том Хэнкс.

Париж Мехран Карими Нассери
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Два самолета столкнулись на авиашоу в США

Эрдоган заявил о намерении создать международный газовый хаб, определяющий цены

Эрдоган выступил против ограничения сроков действия "зерновой сделки"

Пандемия коронавируса

В Китае за сутки выявили максимальное с апреля количество случаев COVID-19

Что случилось этой ночью: суббота, 12 ноября

Салливан анонсировал новые поставки американского вооружения Украине

Салливан анонсировал новые поставки американского вооружения Украине

ЕС будет усиливать свой оборонный потенциал

Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите

Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите

Китай готов представить конкурента нового американского бомбардировщика B-21 Raider

Китай готов представить конкурента нового американского бомбардировщика B-21 Raider

Криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве

Криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });