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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:21

Руководитель управления таможенной и пограничной службы США ушел в отставку

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Американский президент Джо Байден удовлетворил просьбу начальника управления таможенной и пограничной службы США Криса Магнуса об отставке, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что Байден "высоко оценил" почти сорокалетнюю службу Магнуса на различных постах в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что Магнус сам подал прошение об отставке, в котором заявил, что для него было "привилегией и честью" быть частью администрации.

Вместе с тем, как сообщило Associated Press со ссылкой на свои источники, Магнуса вынудили подать заявление об отставке в связи с тем, что его ведомство не справилось с большим потоком мигрантов.

Как пишет агентство, "отстранение Магнуса является частью более масштабной встряски, которая ожидается в министерстве внутренней безопасности, поскольку оно пытается справиться с мигрантами, прибывающими из более широкого круга стран".

США Крис Магнус
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