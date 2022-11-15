Итоговую декларацию саммита G20 подпишут 16 ноября

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Итоговая декларация саммита "двадцатки" почти готова, будет скорее всего подписана 16 ноября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Работа над ней практически завершена. Одобрять этот документ будут по итогам завтрашнего заседания. От нас будет участвовать (министр финансов РФ - ИФ) Антон Силуанов", - сказал он журналистам в Денпасаре.

По словам министра, "декларация, о которой идет речь, охватывает все направления, которые объединились: и продовольствие, и энергетику, и здравоохранение, и цифровизацию".

"Да, наши западные коллеги всячески пытались сделать эту декларацию политизированной. Пытались "протащить" формулировки, которые предполагали бы осуждение действий РФ от имени всей "двадцатки", то есть включая и нас самих", - отметил Лавров.

"Мы настояли на том, что если уж так хочется обязательно эту тему затронуть, хотя она никоим образом не касается повестки дня и компетенции "двадцатки", то давайте будем поступать по-честному: зафиксируем, что по этой теме у нас есть различия", - сказал глава российского МИД.