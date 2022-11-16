Нефть умеренно дешевеет после роста накануне

Brent торгуется у $93,3 за баррель

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду после подъема по итогам предыдущей сессии, в течение которой котировки обновляли трехнедельный минимум.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 составляет $93,28 за баррель, что на $0,58 (0,62%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,72 (0,8%), до $91,53 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $86,2 за баррель, что на $0,72 (0,83%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне контракт вырос в цене на $1,05 (1,2%), до $86,92 за баррель.

Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник повысило прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 180 тыс. баррелей в сутки, однако прогноз на 2023 год был снижен на 40 тыс. б/с.

Агентство также отметило, что к 5 декабря, когда вступит в силу европейское эмбарго на импорт российской нефти, России необходимо будет перенаправить еще 1,1 млн б/с на экспорт в другие страны.

Нефть также отреагировала на новости о взрыве ракеты на территории Польши, жертвами которого стали два человека. Ряд СМИ написали, что ракета могла прилететь с территории России, однако Минобороны РФ опровергло информацию, что это были российские ракеты, отметив, что военные не наносили удары по целям рядом с украинско-польской границей.

Также рынок ждет еженедельных данных о запасах топлива в США, которые будут опубликованы в 18:30 в среду.

Отчет Американского института нефти (API), опубликованный накануне вечером, указал на падение запасов нефти по итогам минувшей недели на 5,8 млн баррелей. Запасы бензина, по данным API, выросли на 1,7 млн баррелей, дистиллятов - на 850 тыс. баррелей.