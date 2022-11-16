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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Европа начала отбор газа из хранилищ

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Европа с понедельника начала нетто-отбор газа из своих подземных хранилищ, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe.

По итогам газовых суток 14 ноября запасы сократились на 0,01 процентных пункта - до 95,6%.

К чистому отбору (отбор минус закачка) перешли в частности Франция, Германия, Нидерланды, Польша и Румыния.

Начало сезона отбора в этом году обновило самый поздний срок за историю наблюдений GIE (с 2011 года). Предыдущий наиболее поздний срок был зафиксирован в 2013 году (резервы начали уменьшаться 4 ноября).

В "Газпроме" предупреждают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".

В Европу пришли сильные холода, пик которых придется на эти выходные дни. По мере приближения прогнозируемого похолодания его характеристики в прогнозах становились все жестче: понижалась оценка как дневных температур, так и ночных (которые, с большой долей вероятности, опустятся значительно ниже нуля).

Это означает, что в последующие отчетные дни отбор газа из хранилищ в Европе будет только расти.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на среду в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель во вторник был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

ЕС
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