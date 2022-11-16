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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Цены на новостройки в Китае в октябре показали рекордное падение за 7 лет

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Стоимость новых домов в Китае снизилась в октябре по итогам шестого месяца подряд, причем падение стало максимальным с августа 2015 года.

Цены на новое жилье в 70 крупных городах КНР уменьшились в среднем на 1,6% в годовом выражении, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. В сентябре новостройки подешевели на 1,5%.

В помесячном исчислении цены опустились на 0,3% после снижения на 0,2% в сентябре.

Снижение стоимости новостроек было зафиксировано в 58 из 70 крупнейших городов Китая. В предыдущем месяце таких городов было 54.

Китай
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