Япония продлит свое участие в программе МКС до 2030 года

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Япония продлит участие в программе Международной космической станции (МКС) до 2030 года, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

По данным агентства, в пятницу министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Кейко Нагаока приняла участие в онлайн-встрече с главой NASA Биллом Нельсоном, чтобы подписать соглашение между Японией и США о сотрудничестве по проекту обитаемой окололунной орбитальной станции Gateway.

"После подписания (соглашения - ИФ) было объявлено, что правительство Японии присоединится к продлению эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2030 года", - говорится в сообщении JAXA.

Япония стала второй страной-участницей проекта МКС после США, официально объявившей о принятии формальных обязательств по эксплуатации космической станции до 2030 года.

31 декабря прошлого года глава NASA Билл Нельсон сообщил об одобрении администрацией США продления соглашения по использованию МКС до 2030 года. В тот же день глава Европейского космического агентства (ESA) Йозеф Ашбахер заявил, что направит предложение о продлении соглашения странам-партнерам агентства.

Действующее соглашение об эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Российская сторона заявляла о намерении выйти из проекта после 2024 года, однако точная дата не была определена.

Как заявлял глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, выход из проекта МКС должен быть синхронизирован с началом развертывания новой Российской орбитальной станции.

24 октября вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Россия считает возможным продлить эксплуатацию МКС до 2028 года.

По его словам, специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" не выявили технических проблем, препятствующих продлению срока эксплуатации российского сегмента МКС после 2024 года.

4 октября исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что госкорпорация надеется получить в следующем году разрешение от правительства РФ продолжить участие в проекте МКС после 2024 года.