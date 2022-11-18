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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Украина ждет 2,5 млрд евро от ЕС в ноябре и первый транш нового пакета в 18 млрд евро в январе

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Украина рассчитывает на следующей неделе получить 2,5 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза, а в начале 2023 года – первый транш из нового пакета в 18 млрд евро, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в пятницу.

"Уже на следующей неделе ожидаем получить от ЕС 2,5 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом, в частности, говорили с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом. По результатам сегодняшних переговоров также рассчитываем уже в январе 2023 года на первую часть финансирования ЕС в рамках "макрофинансовой помощи плюс" на общую сумму около 18 млрд евро", - написал глава украинского правительства в своем телеграм-канале.

"Продолжаем углублять интеграцию Украины в единый рынок ЕС. В частности, договорились пересмотреть план приоритетных действий по внедрению Соглашения о зоне свободной торговли. Работаем над скорейшим присоединением к единой зоне роуминга ЕС и "промышленным безвизом", - отметил Шмыгаль.

Новая программа макрофинансовой помощи еще не утверждена ЕС и предусматривает ряд условий, в частности принятие мер по укреплению управления и борьбе с коррупцией.

Как сообщалось, в начале ноября ЕК официально обнародовала предложение предоставить Украине в 2023 году до 18 млрд евро в новом формате макрофинансовой поддержки – "макрофинансовая помощь плюс" – регулярными платежами.

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