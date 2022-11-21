Песков сказал, что отказ Польши выдать визу Лаврову навредит ОБСЕ

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Отказ польских властей выдать визу министру иностранных дел России Сергею Лаврову для участия в заседании совета глав МИД стран ОБСЕ навредит прежде всего самой ОБСЕ, считают в Кремле.

Подобные решения "вряд ли могут доставить дискомфорт для нашей страны, а тем более для Сергея Лаврова", но "то, что это большая головная боль для ОБСЕ, как для организации, это однозначно", сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Заявление Варшавы о том, что отказ в визе Лаврову связан с противоположными позициями ОБСЕ и Москвы по проблемам безопасности в Европе, он прокомментировал так: "Давайте вспомним конец прошлого и начало нынешнего года - именно ОБСЕ отвергла тогда конструктивное предложение России по структурированному и ориентированному на будущее разговору по вопросам безопасности".

МИД Польши отказал Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Лодзи 1-2 декабря. На Смоленской площади это решение назвали провокационным и высказали мнение, что Польша тем самым толкает ОБСЕ в пропасть.