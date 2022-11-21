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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Силы КСИР Ирана нанесли удары по территории Иракского Курдистана

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Силы иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) нанесли в понедельник удары с применением беспилотников и ракет по территории Иракского Курдистана.

Иранские СМИ цитируют заявление КСИР, в котором говорится, что в понедельник "сухопутные войска Корпуса нанесли новую серию ударов по остающимся базам и центрам антииранских террористических сепаратистских групп в Иракском Курдистане". "В результате ударов были уничтожены намеченные цели, террористам был нанесен тяжелый урон", - говорится в заявлении.

В Иракском Курдистане базируется ряд оппозиционных иранских групп, которых Тегеран обвиняет в причастности к организации беспорядков в стране.

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Последний раз силы КСИР атаковали базы оппозиции 14 ноября, а до этого - в октябре и в конце сентября.

Иранские СМИ отмечают, что вооруженные силы страны активизировали действия против ряда группировок в Иракском Курдистане, включая Демократическую партию Иранского Курдистана, после того, как их боевые отряды стали проникать в иранские пограничные города на западе страны и провоцировать волнения и беспорядки.

Массовые протесты начались в Иране в сентябре после смерти Махсы Амини, молодой женщины, которую сотрудники полиции нравов задержали в Тегеране у одной из станций метро за неправильное ношение хиджаба. Через несколько дней после задержания она скончалась. Наблюдатели отмечали, что эти события стали серьезной проблемой для иранских властей.

В начале ноября волна протестов докатилась до пригородов Тегерана.

По сообщениям ближневосточных СМИ, в одном из столичных пригородов произошли столкновения между участниками протестов и полицейскими.

Согласно информации иранских СМИ, около 10 сотрудников полиции пострадали во время беспорядков.

Иран Иракский Курдистан
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