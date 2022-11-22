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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:36

Литва ужесточает правила въезда для иностранцев

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте подписала поправки к указам, которые изменяют порядок выдачи документов иностранцам, желающим въехать и проживать в этой стране, передает во вторник агентство BNS со ссылкой на литовское МВД.

Поправки устанавливают дополнительные требования к представлению документов или информации для определенных категорий иностранцев, которые обращаются за визой, видом на жительство в Литве или карточкой вида на жительство для члена семьи гражданина Евросоюза.

Кроме того, Билотайте поручила Департаменту миграции проверить наличие в Литве граждан Белоруссии и России, в том числе имеющих двойное гражданство, которые прибыли по схеме перевода бизнеса. В соответствии с поручением Департамент миграции уделит особое внимание процедурам утраты гражданства Литвы в случаях, когда гражданин Литвы приобретает гражданство этих стран.

"Ужесточая правовое регулирование процедур предоставления статусов иммиграции и гражданства, мы должны защитить государство от лиц, которые могут представлять угрозу национальной безопасности", - заявила министр, которую цитирует BNS.

МВД Литвы также планирует внести поправки, которые предусматривали бы возможность ограничения выдачи или изменения документов, дающих право на проживание в республике иностранцам, отмену уже выданных документов, позволяющих ограничить предоставление определенных услуг таким иностранцам или заключение сделок, а также рассмотрение вопросов получения этими иностранцами литовского гражданства.

Литва
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