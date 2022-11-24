МИД назвал инсинуациями публикации о задержании двух россиян в Швеции

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - К России никто не обращался по официальным каналам по поводу задержания двух россиян в Швеции, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Никакая официальная информация от шведских властей в адрес российской стороны по данному вопросу не поступала", - сказала он на брифинге в четверг.

"Мы рассматриваем те публикации, которые вышли в шведских СМИ как часть общей антироссийской истерики коллективного Запада, а в отдельных странах эта русофобская кампания приняла форму настоящей шпиономании", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, в Москве расценивают публикации в шведских СМИ как инсинуации.

Накануне в шведских СМИ появилась информация о задержании двух граждан РФ, которые, по мнению шведских властей, работали на ГРУ.