Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:40

Еврокомиссия профинансирует в странах ЕС 168 экологических проектов на 380 млн евро

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду о решении выделить более 380 млн евро на финансирование 168 новых проектов по всему ЕС в рамках программы LIFE по охране окружающей среды и борьбе с изменением климата.

"Проекты LIFE, лежащие в основе европейского "зеленого курса", могут помочь Евросоюзу стать климатически нейтральным к 2050 году и достичь целей в области климата, энергетики и окружающей среды. Они поддерживают биоразнообразие, восстановление природы и экономику замкнутого цикла, одновременно способствуя переходу на экологически чистую энергию во всем союзе", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

В документе сообщается, что под финансирование подпадают проекты, поступившие почти из всех стран ЕС, по четырем подпрограммам: природа и биоразнообразие, экономика замкнутого цикла и качество жизни, смягчение последствий изменения климата и адаптация к ним, переход к чистой энергии.

ЕС ЕК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россиянин проведет три месяца в норвежской тюрьме за незаконное использование дрона

В Молдавии восстановили подачу электроэнергии

В Молдавии восстановили подачу электроэнергии

Швейцария приняла очередной пакет санкций против РФ

Минпромторг РФ договорился о транзите иностранных лекарств через Белоруссию

Европарламент принял резолюцию, объявляющую Россию государством-спонсором терроризма

Европарламент принял резолюцию, объявляющую Россию государством-спонсором терроризма

Анкара готова при необходимости начать сухопутную операцию против курдских формирований в Сирии

Шольц пообещал больше не полагаться на Китай и Россию в снабжении ФРГ энергоресурсами

Шольц пообещал больше не полагаться на Китай и Россию в снабжении ФРГ энергоресурсами

В Дамаске заявили, что Анкара не соблюдает взятые на себя обязательства по Сирии

В Дамаске заявили, что Анкара не соблюдает взятые на себя обязательства по Сирии

FT сообщила о критике предложенного ЕК регулирования цен на газ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });