Еврокомиссия профинансирует в странах ЕС 168 экологических проектов на 380 млн евро

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду о решении выделить более 380 млн евро на финансирование 168 новых проектов по всему ЕС в рамках программы LIFE по охране окружающей среды и борьбе с изменением климата.

"Проекты LIFE, лежащие в основе европейского "зеленого курса", могут помочь Евросоюзу стать климатически нейтральным к 2050 году и достичь целей в области климата, энергетики и окружающей среды. Они поддерживают биоразнообразие, восстановление природы и экономику замкнутого цикла, одновременно способствуя переходу на экологически чистую энергию во всем союзе", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

В документе сообщается, что под финансирование подпадают проекты, поступившие почти из всех стран ЕС, по четырем подпрограммам: природа и биоразнообразие, экономика замкнутого цикла и качество жизни, смягчение последствий изменения климата и адаптация к ним, переход к чистой энергии.