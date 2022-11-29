Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

США пытаются убедить НАТО занять более жесткую позицию в отношении Китая

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - США усилили попытки влияния на страны НАТО для того, чтобы они ужесточили политику в отношении КНР, сообщает во вторник Financial Times со ссылкой на ряд источников.

"По словам людей, знакомых с консультациями между США и союзниками по НАТО, Вашингтон за последние недели агитировал членов Североатлантического альянса, чтобы они ужесточили риторику по отношению к Китаю и начали работать над конкретными мерами по сдерживанию Пекина", - отмечает издание.

По словам источников, на фоне ситуации вокруг Украины США пытаются поставить Китай в центр внимания альянса, причем Вашингтон пользуется своим лидерством в оказании помощи Киеву, чтобы получить от членов НАТО более существенную поддержку своих действий в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Изменение политического курса США в этой сфере стало заметно. Действительно ясно, что США приняли решение двигаться вперед", - сказал газете один из источников.

В свою очередь неназванный представитель госдепа заявил, что союзники по НАТО будут обсуждать согласованную на июньском саммите альянса в Мадриде "стратегическую концепцию", которая касается "систематических вызовов" со стороны Китая. В частности, эту тему будут обсуждать на двухдневном совещании министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте.

Министры проанализируют новый доклад по Китаю, который затрагивает его военное развитие, попытки влиять на политику государств НАТО и прочих стран и его отношения с РФ.

Однако, уточняет Financial Times, многие европейские союзники США опасаются, что концентрация внимания на Китае отвлечет НАТО от оказания помощи Украине. Также большинство стран НАТО, включая Германию и Францию, не желают вести в отношении КНР такую же политику, как США.

В конце октября администрация США в новой версии стратегии национальной обороны охарактеризовала Россию как "острую угрозу", а Китай - как "основной вызов" для Вашингтона.

США НАТО Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена нефти Brent резко повысилась до $85,2 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 29 ноября

Байден призвал Конгресс США предотвратить общенациональную забастовку железнодорожников

Байден призвал Конгресс США предотвратить общенациональную забастовку железнодорожников

Страны ЕС снова не смогли договориться об уровне "потолка" цен на российскую нефть

Сухогрузы с продовольствием в понедельник не смогли выйти из портов Украины из-за непогоды

Сухогрузы с продовольствием в понедельник не смогли выйти из портов Украины из-за непогоды

Белый дом украсили к Рождеству

Белый дом украсили к Рождеству

Что произошло за день: понедельник, 28 ноября

Президент Казахстана поддержал идею трехстороннего союза с РФ и Узбекистаном

Президент Казахстана поддержал идею трехстороннего союза с РФ и Узбекистаном

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Власти ФРГ ухудшили оценку погодной ситуации до "напряженной" в связи с холодами

Власти ФРГ ухудшили оценку погодной ситуации до "напряженной" в связи с холодами
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });