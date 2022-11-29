Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Шанхайский "Диснейленд" закрыт третий раз в этом году из-за COVID-19

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Шанхайский "Диснейленд" был вновь закрыт во вторник из-за очередного скачка заболеваемости COVID-19 в городе.

Парк развлечений закрывается уже третий раз в этом году, причем предыдущий карантин был снят всего несколько дней назад, сообщает агентство Bloomberg.

В прошлый раз, в конце октября, посетители "Диснейленда" оказались заблокироваными в парке и смогли покинуть его только после сдачи тестов на коронавирус.

Шанхайский парк развлечений был закрыт и во время жесткого локдауна в городе весной этого года. Тогда он не работал 101 день и открылся лишь в июне.

Во вторник в Шанхае было зарегистрировано 178 новых случаев заболевания COVID-19 по сравнению с 144 случаями в понедельник.

"Нулевая терпимость" к COVID-19 в Китае

12
Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19С целью ограничения распространения вируса применяются такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьмиОднако последние несколько дней в КНР выявляют рекордное для этой страны количество случаев COVID-19: так, накануне медики диагностировали около 40 тыс. случаев заражения коронавирусомМедицинские работники-добровольцы готовят пакеты с продуктами для жителей, находящихся на карантине в ПекинеВ Пекине, население которого составляет около 22 млн человек, приняли решение закрыть школы и перевести учащихся на дистанционное обучениеГородские власти также распорядились закрыть рестораны и призвали работодателей перевести сотрудников на удаленный формат работыО вспышках заболеваемости сообщают власти 31 провинции КитаяЗаболеваемость COVID-19 растет по всей странеВласти Шэньчжэня ограничат посещение ресторанов и театров из-за ситуации с COVID-19Ожидают, что снятие основной части ковидных ограничений в Китае произойдет во второй половине 2023 годаВласти Гуанчжоу закрыли на локдаун район Байюнь, в котором проживают около 3,7 млн человек, а жителей некоторых районов города Шицзячжуан попросили не покидать дома, пока в городе проводятся массовые тесты на вирусПротестующие требуют прекратить локдауны в Китае
Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19
Китай Шанхай коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена нефти Brent резко повысилась до $85,2 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 29 ноября

Байден призвал Конгресс США предотвратить общенациональную забастовку железнодорожников

Байден призвал Конгресс США предотвратить общенациональную забастовку железнодорожников

Страны ЕС снова не смогли договориться об уровне "потолка" цен на российскую нефть

Сухогрузы с продовольствием в понедельник не смогли выйти из портов Украины из-за непогоды

Сухогрузы с продовольствием в понедельник не смогли выйти из портов Украины из-за непогоды

Белый дом украсили к Рождеству

Белый дом украсили к Рождеству

Что произошло за день: понедельник, 28 ноября

Президент Казахстана поддержал идею трехстороннего союза с РФ и Узбекистаном

Президент Казахстана поддержал идею трехстороннего союза с РФ и Узбекистаном

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Власти ФРГ ухудшили оценку погодной ситуации до "напряженной" в связи с холодами

Власти ФРГ ухудшили оценку погодной ситуации до "напряженной" в связи с холодами
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });