США проведут очередной саммит за демократию в 2023 году

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена во вторник объявила о подготовке второго саммита за демократию в следующем году, со-организаторами выступят Коста-Рика, Нидерланды, Южная Корея и Замбия.

В распространенном заявлении Белого дома говорится, что саммит проведут 29-30 марта в онлайн-формате. В нем примут участие представители власти, гражданского общества и частного сектора участвующих в саммите стран.

Предыдущий саммит за демократию США провели в декабре 2021 года, эти саммиты посвящены дискуссиям вокруг решений, призванных остановить закат демократий. В заявлении отмечается, что на фоне "войн и изменений климата, общественного недоверия и технологических изменений, демократии нужны сторонники во всем мире".