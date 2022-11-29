Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

США проведут очередной саммит за демократию в 2023 году

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена во вторник объявила о подготовке второго саммита за демократию в следующем году, со-организаторами выступят Коста-Рика, Нидерланды, Южная Корея и Замбия.

В распространенном заявлении Белого дома говорится, что саммит проведут 29-30 марта в онлайн-формате. В нем примут участие представители власти, гражданского общества и частного сектора участвующих в саммите стран.

Предыдущий саммит за демократию США провели в декабре 2021 года, эти саммиты посвящены дискуссиям вокруг решений, призванных остановить закат демократий. В заявлении отмечается, что на фоне "войн и изменений климата, общественного недоверия и технологических изменений, демократии нужны сторонники во всем мире".

США Джо Байден
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Осужденная в Белоруссии оппозиционерка Колесникова попала в реанимацию

Что произошло за день: вторник, 29 ноября

В НАТО пообещали продолжить политику открытых дверей

В НАТО пообещали продолжить политику открытых дверей
Пандемия коронавируса

Премьер Франции заявила о новой волне коронавируса в стране

В НАТО заявили о готовности поддержать Молдавию на фоне конфликта на Украине

В НАТО заявили о готовности поддержать Молдавию на фоне конфликта на Украине

В МИД РФ заявили об отсутствии диалога с США по Украине

В МИД России назвали политическим решение о переносе комиссии РФ-США по ДСНВ

В Минтрансе сообщили, что в КНР не признают страховые сертификаты судов под флагом РФ

В Кремле заявили о невозможности переговоров с Украиной из-за позиции Киева

В Кремле заявили о невозможности переговоров с Украиной из-за позиции Киева
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });