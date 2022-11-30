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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Рост ВВП Турции в III квартале замедлился до 3,9%, хуже прогноза

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Экономика Турции в третьем квартале 2022 года выросла на 3,9% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют предварительные данные статистического института страны (TurkStat).

Во втором квартале, согласно пересмотренным данным, турецкий ВВП увеличился на 7,7%, а не на 7,6%, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали замедление темпов подъема в третьем квартале до 4%, сообщает Trading Economics.

Относительно второго квартала экономика Турции сократилась на 0,1% после роста на 2,1% кварталом ранее.

Потребительские расходы в июле-сентябре подскочили на 19,9% в годовом выражении. Госрасходы выросли на 8,5%, а инвестиции бизнеса сократились на 1,3%.

Экспорт увеличился на 12,6%, в то время как повышение импорта составило 12,2%.

Турция
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