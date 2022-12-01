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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Власти Эстонии предупредили о возможных перебоях с электроэнергией

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас предупредила, что могут быть перебои в подаче электроэнергии в связи с ее дефицитом, в том числе из-за отсутствия поставок из России на энергорынок северных стран Nord Pool.

"В настоящее время мы ощущаем дефицит электроэнергии во всем регионе Nord Pool. Одна из причин заключается в том, что из России больше не будет поступать 1000 мегаватт, поэтому в регион Nord Pool не поступит более 1000 мегаватт", - сказала Каллас в четверг на пресс-конференции правительства.

Кроме того, сейчас не работает ряд важных источников энергии, в том числе два реактора на атомных электростанциях в Швеции и не запущен третий реактор на АЭС "Олкилуото" в Финляндии, а эстонская электростанция "Аувере" в очередной раз находится на ремонте, отметила премьер.

Каллас сказала, что инвестиции в новые источники электроэнергии займут много времени, а в краткосрочной перспективе возможны перебои в поставках электроэнергии.

"Я не пугаю и не угрожаю, говоря об отключениях. Просто я констатирую факт, что мы нуждаемся в сокращении потребления и изменении времени пиковой нагрузки. Если это не будет сделано, предстоят региональные отключения", - сказала Каллас.

Эстония
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