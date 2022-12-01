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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Прозападная оппозиция критикует назначение экс-главы МВД руководителем сербской разведки

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Политик Александр Вулин стал новым главой сербской разведки, прозападная оппозиция страны недовольна этим, передает в четверг агентство Associated Press.

В заявлении оппозиционной партии PSG говорится, что Вулин открыто высказывает пророссийские взгляды, и потому это назначение "полностью остановит" сотрудничество Агентства безопасности и информирование с западными спецслужбами и будет способствовать "дополнительной международной изоляции Сербии".

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Вулин в августе этого года посетил Москву, в этот момент он занимал пост министра внутренних дел Сербии. Он провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе встречи он подчеркнул, что "Сербия - это единственное государство в Европе, которое не вводило санкции и не участвовало в антироссийской истерии", отмечает агентство.

Кроме того, Вулин в прошлом занимал и пост министра обороны Сербии.

Сербия
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