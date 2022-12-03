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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Эсминец ВМС США зашел в порт Хельсинки

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Американский ракетный эсминец USS Paul Ignatius зашел в порт финской столицы Хельсинки, сообщил 6-й оперативный флот США. Туда же прибыли боевые корабли ВМС Франции и Германии.

Эти три корабля принимали участи в завершившихся военно-морских учениях Freezing Winds под руководством ВМС Финляндии, которые проходили на севере Балтийского моря.

Как сообщают финские СМИ, министр обороны Финляндии Антти Кайкконен направляется в США, где обсудит вопросы, связанные с членством страны НАТО.

По его словам, предложение о вступлении Финляндии в НАТО может быть представлено на рассмотрение парламента страны уже на следующей неделе.

"Я предполагаю, что это произойдет в начале декабря", - сказал он.

Членство Финляндии и Швеции уже ратифицировали все страны НАТО, кроме Турции и Венгрии.

Финляндия США
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