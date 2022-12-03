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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Министр обороны Белоруссии назвал ситуацию на границе с Украиной непредсказуемой

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин оценил обстановку на границе с Украиной, как непредсказуемую, но при этом контролируемую.

"Обстановка сегодня непредсказуемая. Конечно, все может произойти, но она контролируемая, мы очень внимательно ее отслеживаем, принимаем комплекс мер, поэтому беспокоиться сейчас не надо", - заявил глава Минобороны республики в субботу в эфире телеканала ОНТ.

Он также сообщил, что в Белоруссии видят "комплекс мероприятий заблаговременной подготовки к войне" со стороны НАТО на восточном фланге. "Теми индикаторами, которыми мы пользуемся, и на основании которых делаем выводы, на это уходят годы. Поэтому и слово такое - заблаговременно идет подготовка. Непосредственной подготовки, что создаются группировки вот прям сейчас - такого нет", - отметил он.

Белоруссия Украина Виктор Хренин
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