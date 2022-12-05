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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Блинкен пообещал Израилю поддержку США, несмотря на разногласия с Нетаньяху

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не откажется от поддержки Израиля, несмотря на резкие разногласия с избранным израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

"Партнерство, и все, что оно несет народам наших стран и всего мира, всегда подкреплялось твердой приверженностью Соединенных Штатов безопасности Израиля, приверженностью, которая никогда не была сильнее, чем сегодня", - сказал он, выступая на ежегодной конференции J Street, - лоббистской организации, поддерживающей Израиль и выступающей за мирное урегулирование ближневосточной проблемы.

Блинкен сказал, что администрация президента Джо Байдена будет взаимодействовать с правительством Нетаньяху, основываясь на его политике, а не на личностях. Ранее в американской администрации звучала обеспокоенность, что в формируемое Нетаньяху правительство могут войти люди, которые в прошлом выражали яростные антипалестинские и антиарабские взгляды, пишет агентство Associated Press.

При этом Блинкен предупредил, что США будут выступать против политики, которая затрудняет урегулирование вопроса о создании двух государств, поскольку это нанесет ущерб долгосрочной безопасности Израиля или его будущему, как еврейского демократического государства.

"Мы ожидаем, что новое израильское правительство продолжит работать с нами для продвижения наших общих ценностей, так же, как и предыдущие", - сказал он.

Госсекретарь подчеркнул: "Мы будем оценивать правительство по политике, которую оно проводит, а не по отдельным личностям. Мы будем придерживаться взаимных стандартов, которые мы установили в наших отношениях за последние семь десятилетий".

Он добавил, что администрация Байдена будет "честно разговаривать" как с новым израильским правительством, так и с палестинцами, чьи лидеры, по его словам, должны воздерживаться от нагнетания напряженности.

США Израиль Энтони Блинкен Биньямин Нетаньяху
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