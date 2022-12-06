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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

ЕС запретит торговлю товарами, полученными в результате вырубки лесов

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) распространила во вторник коммюнике, в котором приветствует предварительное политическое соглашение между Европарламентом и Советом ЕС по союзному регламенту о цепочках поставок товаров без вырубки лесов.

"После принятия и применения новый закон гарантирует, что набор основных товаров, размещенных на рынке ЕС, больше не будет способствовать обезлесению и деградации лесов в ЕС и других странах мира", - говорится в документе, опубликованном в Брюсселе.

В нем объясняется, что поскольку ЕС является крупной экономикой и крупным потребителем этих товаров, "такой шаг поможет остановить значительную долю глобального обезлесения и деградации лесов, что, в свою очередь, сократит выбросы парниковых газов и утрату биоразнообразия".

Когда новые правила вступят в силу, все соответствующие компании будут обязаны проводить строгую комплексную проверку соответствия законодательству при размещении на рынке ЕС или экспорте из него пальмового масла, скота, сои, кофе, какао, древесины и каучука, а также продуктов их переработки, например говядины, мебели или шоколада.

Эти товары были выбраны на основе тщательной оценки их воздействия как "основной движущей силы обезлесения из-за сельскохозяйственной экспансии".

Окончательная версия согласованного законодателями ЕС документа основывается на главных положениях предложенного Еврокомиссией год назад проекта регламента, предусматривавшего борьбу с вырубкой лесов независимо от того, законна она или незаконна; строгие требования прослеживаемости связи товаров с сельскохозяйственными угодьями, на которых они были произведены; систему сравнительного анализа по странам.

Операторы и трейдеры должны будут доказывать, что продукция производится на землях, которые не подвергались вырубке лесов после 31 декабря 2020 года, и соответствует всем законам, действующим в стране производства. Компании также должны будут собирать точную географическую информацию о сельскохозяйственных угодьях, где выращивались товары, которые они закупают, чтобы эти товары можно было проверить на соответствие требованиям.

Государства-члены ЕС должны будут следить за тем, чтобы несоблюдение правил влекло "эффективные и сдерживающие санкции".

"Список охватываемых товаров будет регулярно пересматриваться и обновляться с учетом новых данных, таких как изменение моделей обезлесения", - сообщают в Брюсселе.

Теперь Европарламент и Совет ЕС должны официально принять новый регламент, прежде чем он сможет вступить в силу. После вступления закона в силу у операторов и трейдеров будет полтора года для внедрения новых правил.

Еврокомиссия ЕК
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