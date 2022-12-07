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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Куайчжоу-11" успешно вывела на околоземную орбиту экспериментальный спутник Xingyun VDES, сообщила в среду Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC).

Запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань в 09:15 по Пекинскому времени (в 04:15 мск).

С помощью выведенного аппарата планируется испытать высокоточную систему передачи данных VDES, которая будет использоваться во время чрезвычайных происшествий на воде, а также для наблюдения за передвижением судов по морским просторам.

Твердотопливная ракета "Куайчжоу-11" была разработана дочерним предприятием CASIC - ExPace. Она способна выводить полезную нагрузку массой более тонны на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км. Этот запуск стал 23-м для ракет семейства "Куайчжоу".

Китай Куайчжоу
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