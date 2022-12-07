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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

ЕС выделит 25 млн евро на поддержку гражданского общества Белоруссии

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду об утверждении новой программы помощи гражданскому обществу, студентам, ученым и специалистам Белоруссии на 25 млн евро.

В опубликованном в Брюсселе коммюнике ЕК разъясняются цели, на которые будут направлены выделяемые средства.

Во-первых, речь идет об "активистах гражданского общества, выступающих за продвижение демократических изменений и прав человека в Белоруссии". Как считают в ЕС, благодаря этой помощи "они смогут продолжать свою работу, несмотря на очень сложную обстановку на местах".

Кроме того, помощь выделяется студентам и специалистам "для доступа к современному качественному образованию и современным возможностям обучения, в том числе через программу стипендий и путем содействия контактам между белорусскими и европейскими специалистами и организациями".

В документе сообщается, что при поддержке ЕС более 520 студентов из Белоруссии получают в настоящее время стипендии, и почти 800 человек участвуют в онлайн-тренингах для повышения своих профессиональных навыков. Белорусы также могут подавать заявки на краткосрочные профессиональные обмены, стипендии и гранты для исследований.

"Эта новая помощь профинансирует еще 450 стипендий, 500 профессиональных обменов и предоставит дополнительные возможности для получения образования. Эта программа доводит общую поддержку народа Белоруссии до более чем 30 млн евро в 2022 году", - отмечается в коммюнике.

В августе нынешнего года глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз снимет санкции, введенные против Белоруссии, как только там произойдет переход к демократии, и введет в действие план экономической поддержки этой страны на 3 млрд евро.

В Белоруссии после 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала итоги выборов.

ЕС Белоруссия
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