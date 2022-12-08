Число случаев COVID-19 в мире превысило 647 млн

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 647 млн 9 тыс. 915. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 646 тыс. 278 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 99 млн 230 тыс. 740 и 1 млн 83 тыс. 362.

Индия - 44 млн 675 тыс. 413 и 530 тыс. 647.

Франция - 38 млн 461 тыс. 21 и 160 тыс.495.

Бразилия - 35 млн 396 тыс. 191 и 690 тыс. 229 (данные на утро вторника).

Германия - 36 млн 690 тыс. 235 и 158 тыс. 684.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро четверга составил 853,4. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 312 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 431, в Бразилии - 3 207, в Германии - 1 892.