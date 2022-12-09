Путин прибыл в Бишкек на саммит ЕАЭС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл в Бишкек, где в пятницу пройдет заседание Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС).

По информации Кремля, одной из тем саммита станет формирование общего рынка газа стран ЕАЭС.

Кроме того, как заявил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, на полях встречи может обсуждаться российская инициатива о создании "газового союза" РФ, Казахстана и Узбекистана: в Бишкеке как раз будут присутствовать президенты России, Казахстана и премьер Узбекистана (имеет наряду с Кубой статус наблюдателя при ЕАЭС).

"Эта идея в стадии обсуждения, и я не исключаю, что и в Бишкеке она каким-то образом будет затронута. От Узбекистана, как я уже сказал, будет премьер-министр. Может быть, будет какой-то контакт по ходу этой встречи", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Кроме того, после встречи глав государств ЕАЭС у Путина запланирована отдельная встреча с премьером Армении Николом Пашиняном.

Отдельных двусторонних контактов с другими руководителями государств ЕАЭС (президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии) у Путина пока не предусмотрено.

По словам Ушакова, участники саммита "оценят ход работы по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕврАзЭС, обсудят функционирование рынка услуг, финансирование промышленных кооперационных проектов, формирование общего рынка газа".

Кроме того, будет принято решение о создании совета руководителей полномочных органов в сфере энергетики и согласован новый порядок взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме.

Также Ушаков рассказал, что в Бишкеке ожидается принятие решения о запуске переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле между союзом и ОАЭ.

Ожидается, что Путин в своих выступлениях на саммите обозначит приоритеты российского председательства в ЕАЭС 2023 году.