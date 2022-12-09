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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Великобритания, Италия и Япония совместно разработают истребитель шестого поколения

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Великобритания, Италия и Япония объединяют свои усилия по разработке и созданию истребителя шестого поколения с искусственным интеллектом Tempest. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак, объявляя о проекте сотрудничества трех стран.

Страны разработают самолет следующего поколения, который должен поступить на вооружение в середине 2030-х годов и который придет на смену истребителю Typhoon.

Как указывается в пресс-релизе британского правительства, сотрудничество трех стран по созданию нового поколения истребителей будет осуществляться в рамках амбициозной программы Global Combat Air Program (GCAP).

Сунак в ходе посещения авиабазы Конингсби в Англии в пятницу заявил, что Великобритания "является одной из немногих стран в мире, которые могут создать технологически передовые истребители шестого поколения".

"Следующее поколение боевых самолетов, которые мы разрабатываем, защитит нас и наших союзников по всему миру, используя мощь нашей ведущей в мире оборонной промышленности", - отметил он.

Самолет будет разрабатываться с использованием технологии стелс и будет нести гиперзвуковое оружие. Планируется, что к 2035 году первый новый самолет поднимется в небо.

Великобритания Италия Япония Риши Сунак
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