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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Демократы сохранят большинство в Сенате США после ухода из партии одного из сенаторов

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Сенатор США от штата Аризона Кирстен Синема сообщила в пятницу, что уходит из Демократической партии и в дальнейшем не будет состоять ни в одной из партий, сообщает радиостанция NPR.

"Я присоединяюсь ко все большему числу жителей Аризоны, которые отвергают существующие политические реалии: я заявляю, что не буду частью неисправной двухпартийной политической системы в Вашингтоне и потому зарегистрируюсь как независимый политик из Аризоны", - заявила она.

Американские СМИ отмечают, что это решение сократит до минимума демократическое большинство в Сенате нового созыва. По итогам ноябрьских промежуточных выборов демократы получили 51 место в 100-местной верхней палате Конгресса. Без Синемы у партии останется 50 мест. Этого достаточно для контроля над Сенатом, так как при равном количестве мест у демократов и республиканцев в голосованиях имеет право участвовать вице-президент США. На данный момент это – сторонник демократов Камала Харрис.

В Сенате в настоящее время есть два независимых политика – Берни Сандерс и Ангус Кинг, которые, несмотря на этот статус, систематически голосуют за предложения Демократической партии. Синема же, с одной стороны, пообещала, что не будет радикально пересматривать свои политические взгляды и, таким образом, чаще всего будет поддерживать демократов. В то же время, по ряду вопросов она и в прошлом занимала позиции, отличающиеся от официальной точки зрения Демократической партии. Независимый статус даст ей больше возможностей для отстаивания своих позиций в Сенате. Кроме того, от нее уже нельзя будет требовать соблюдения партийной дисциплины.

США Аризона Кирстен Синема
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