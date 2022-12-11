В Хорватии и Боснии и Герцеговине борются с последствиями наводнений

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В результате ливней на территории Хорватии и Боснии и Герцеговины реки вышли из берегов и затопили десятки домов и дорог, сообщает в воскресенье Associated Press.

Полиция Боснии и Герцеговины сообщила об одной жертве наводнения. В воскресенье рабочие обнаружили тело во время расчистки вызванного дождем оползня.

Несколько автомагистралей на севере и северо-западе страны оказались заблокированы из-за наводнения и оползней.

Особо тяжелая ситуация сложилась в деревнях вокруг города Градишка, где, в частности, смыло мост.

В Хорватии несколько дорог также оказались заблокированными из-за наводнения, власти направили армию для помощи в район города Хрватска-Костайница.

Власти предупреждают жителей пострадавших районов о необходимости подготовиться к эвакуации, если сильные дожди не прекратятся.