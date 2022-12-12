Фондовые индексы США закрылись в пятницу снижением

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу снижением, трейдеры в том числе оценивали статистические данные о динамике цен производителей в США.

При этом все три основных индикатора продемонстрировали недельные потери. Dow Jones опустился на 2,8%, показав максимальное падение за неделю с сентября, S&P 500 потерял 3,4%, Nasdaq - почти 4%.

Цены производителей в США (индекс PPI) в ноябре выросли на 7,4% в годовом выражении и на 0,3% относительно октября. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 7,2%, второго - на 0,2%. Рост цен в годовом выражении был минимальным с мая прошлого года, однако превысил прогнозы аналитиков.

Во вторник, накануне подведения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), будут опубликованы данные о динамике потребительских цен в Штатах за прошлый месяц. Аналитики прогнозируют, что по итогам заседания ФРС ключевая процентная ставка будет повышена на 50 базисных пунктов.

Бумаги Costco Wholesale Corp. подорожали на 0,3%. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов получил чистую прибыль и выручку в первом квартале 2023 финансового хуже прогнозов рынка.

Цена бумаг Activision Blizzard увеличилась на 0,5%. Большинство руководителей Федеральной торговой комиссии (FTC) США проголосовали за обращение в суд с требованием заблокировать покупку разработчика видеоигр ИТ-гигантом Microsoft Corp.. Котировки акций Microsoft падают на 0,8%.

Американская Broadcom Inc., один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, в четвертом квартале 2022 финансового года увеличила чистую прибыль и выручку, а также объявила о возобновлении программы выкупа акций и о повышении квартальных дивидендов. Бумаги компании подорожали на 2,6%.

Акции TE Connectivity Ltd. уменьшились на 0,3%. Американский производитель электронных компонентов, штаб-квартира которого находится в Швейцарии, планирует увеличить квартальные дивиденды на 5,4% - до 59 центов на акцию с 56 центов.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу опустился на 305,02 пункта (0,9%) и составил 33476,46 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 29,13 пункта (0,73%) - до 3934,38 пункта.

Nasdaq Composite потерял 77,39 пункта (0,7%) и составил 11004,62 пункта.