Рубль почти не меняется на старте торгов по отношению к доллару и юаню

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США едва заметно растет, юань незначительно снижается на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль почти не меняется, оказавшись под влиянием неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 62,4875 руб./$1 (+5,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 10,62 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 1,7 коп. - до 8,961 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти стабилен к доллару и юаню за счет влияния на него противоречивых факторов. Российской валюте оказывают поддержку нефтяные котировки, но, с другой стороны, ощущается давление негативного настроя глобальных инвесторов по отношению к рисковым активам на опасениях возможного ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $76,49 за баррель, что на 0,51% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $71,55 за баррель, что на 0,75% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник демонстрируют негативный настрой: китайский CSI 300 опустился на 0,83%, японский Nikkei 225 снижается на 0,28%, гонконгский Hang Seng - на 1,95%, южнокорейский Kospi потерял 0,64%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,57%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 уменьшился на 0,16%.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу снижением, трейдеры в том числе оценивали статистические данные о динамике цен производителей в США. При этом все три основных индикатора продемонстрировали недельные потери. Dow Jones опустился на 2,8%, показав максимальное падение за неделю с сентября, S&P 500 потерял 3,4%, Nasdaq - почти 4%.

Цены производителей в США (индекс PPI) в ноябре выросли на 7,4% в годовом выражении и на 0,3% относительно октября. Рост цен в годовом выражении был минимальным с мая прошлого года, однако превысил прогнозы аналитиков.

Во вторник, накануне подведения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), будут опубликованы данные о динамике потребительских цен в Штатах за прошлый месяц. Аналитики прогнозируют, что по итогам заседания ФРС ключевая процентная ставка будет повышена на 50 базисных пунктов.