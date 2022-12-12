Дом Москвы в Вильнюсе будет снесен

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Участковый суд города Вильнюса дал право Строительной инспекции снести Дом Москвы в столице Литвы.

Как говорится в сообщении инспекции, распространенном в понедельник, планируется, что снос "незаконного построенного здания" завершится к концу 2023 года.

Идея Дома Москвы в Вильнюсе реализовывалась с 2004 года, после визита тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова в Вильнюс. Было объявлено, что Дом Москвы станет центром культурного и делового сотрудничества между Москвой и Вильнюсом. В 2008 году Вильнюсское самоуправление выдало разрешение на строительство здания на пересечении улиц Ринктине и Юозапавичюс, началось строительство.

Однако в 2016 году Окружной суд Вильнюса признал выданное самоуправлением разрешение незаконным, так как оно нарушает требования по высоте и плотности застройки. Застройщика обязали перестроить здание, однако этого сделано не было.