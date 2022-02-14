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Литва расторгла договор с "Домом Москвы" в Вильнюсе из-за угрозы нацбезопасности

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Национальная земельная служба Литвы (НЗСЛ) решила досрочно расторгнуть договор об использовании государственной земли с "Домом Москвы", сообщает агентство BNS в понедельник.

"Такое решение НЗСЛ принято с учетом постановления Верховного административного суда Литвы, в котором говорится, что деятельность "Московского дома" представляет угрозу национальной безопасности", - говорится в сообщении службы в понедельник.

Решение по поводу государственного земельного участка площадью 1 446 кв.м на улице Юозапавичюса в Вильнюсе было принято на прошлой неделе после вступления в силу соответствующего постановления суда, напоминает BNS.

Вильнюсское городское самоуправление обратилось в Национальную земельную службу Литвы по поводу расторжения договора на использование земельного участка с публичным учреждением "Московский культурно-деловой центр - Дом Москвы". Также самоуправление обратилось в Государственную инспекцию территориального планирования и строительства республики по поводу сноса здания.

Строительство "Дома Москвы" в Вильнюсе на перекрестке улиц Юозапавичяуса и Ринктинеса началось в 2010 году, однако, по словам инициаторов, строительство забуксовало из-за процедурных проволочек в Москве, а впоследствии - и из-за действий администрации Вильнюсского самоуправления.

Опираясь на заключение ДГБ, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в 2018 году сказал, что этот объект является "инструментом кремлевской пропаганды и представляет угрозу для национальной безопасности Литвы".

Литовская разведка с 2015 года упоминает "Дом Москвы" в оценках нацбезопасности. Как отмечает спецслужба, проект, финансируемый правительством Москвы, является одним из важных инструментов России в плане финансирования и координирования проживающих за рубежом соотечественников.

Осенью 2021 года Верховный административный суд Литвы окончательно отклонил жалобу застройщика "Московский культурно-деловой центр - Дом Москвы" на невыданное разрешение на строительство.

Литва РФ

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