Фон дер Ляйен понадеялась на одобрение главами Минэнерго стран ЕС потолка цен на газ

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Министры энергетики государств, входящих в Евросоюз, в понедельник, как ожидается, одобрят предложение по потолку цен на газ, заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я верю, что в понедельник министры одобрят все три пункта", - сказала она на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Фон дер Ляйен пояснила, что речь идет об идее совместной платформы по закупкам газа, об ускорении выдачи разрешений на проекты, касающихся возобновляемых энергоресурсов, а также о механизме коррекции газового рынка. Этот механизм как раз предусматривает потолок цен на газ.

Под потолком имеется в виду стоимость, по достижении которой включается механизм коррекции. Эту максимальную цену министрам и предстоит определить.