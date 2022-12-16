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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

Сенат США одобрил военный бюджет на 2023 год

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Сенат американского Конгресса вслед за Палатой представителей одобрил военный бюджет страны на 2023 финансовый год на сумму $858 млрд, сообщают СМИ.

Из них $817 млрд будут выделены на нужды непосредственно министерства обороны, обратил внимание телеканал CNN.

Отмечается, что нынешний бюджет на 8% превышает предыдущий - на 2022 финансовый год, и предусматривает выделение на $45 млрд средств больше, чем весной запрашивал Белый дом.

На так называемую европейскую инициативу сдерживания выделяются $6 млрд, что на $2,1 млрд больше запроса, составлявшего $3,9 млрд. Ранее профильные комитеты Палаты представителей и Сената в совместном заявлении, пояснили, что это связано с тем, что "основанный на правилах международный порядок сталкивается с вызовами".

В документе предлагается выделить $800 млн на военную помощь Украине, в рамках которой Пентагон может заключать контракты на поставки Киеву нового оружия и экипировки. Также проект бюджета требует от администрации США представить рассчитанный на краткосрочную и среднесрочную перспективу план оказания Украине, в том числе ее ВВС, помощи в сфере безопасности.

На военную помощь властям Тайваня предлагается израсходовать $10 млрд.

Теперь проект бюджета должен поступить на подпись президенту Джо Байдену.

США
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