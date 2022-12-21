МЧС России доставило в Республику Джибути 100 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Спецбортом МЧС России направлена гуманитарная помощь в Республику Джибути - 100 тыс. доз вакцины "Спутника Лайт" от коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе чрезвычайного ведомства в среду.

"20 декабря спецбортом МЧС России в качестве гуманитарной помощи населению Республики Джибути доставлено 100 тысяч доз вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-Cov-2 "Спутник Лайт", а также 100 тысяч одноразовых шприцев", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что "доставка осуществлена в соответствии с поручением Правительства РФ по обращению Республики Джибути".