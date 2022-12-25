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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Шесть человек погибли в Испании в результате падения автобуса в реку

Шесть человек погибли в Испании в результате падения автобуса в реку
Фото: Cesar Arxina/Europa Press via Getty Images

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Шесть человек погибли после падения автобуса с моста в реку Лерес в испанской Галисии, сообщает в воскресенье The Guardian.

Двоих - водителя автобуса и пассажирку - удалось спасти, они отправлены в больницу. Тест показал, что водитель был трезв.

Об аварии спасателям сначала сообщил проезжавший мимо места происшествия водитель, который заметил разрушенный участок ограждения. Позднее звонок поступил от пассажира, который находился в автобусе; он рассказал, что салон заполняется водой. Спасательная операция осложнялась дождем и бурным течением.

Испания
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