В Минобороны Белоруссии заявили, что открыты для диалога с НАТО

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Минобороны Белоруссии заявили о готовности к диалогу с НАТО и усилении сотрудничества со странами Шанхайской организации сотрудничества.

"В одностороннем порядке они (диалог - ИФ) приостановили. Но Республика Беларусь всегда открыта для диалога", - заявил заместитель начальника департамента международного сотрудничества министерства обороны Белоруссии Дмитрий Рябихин в эфире гостелеканала СТВ.

"Это то, чем отличается внешняя политика Республики Беларусь в контексте международного военного сотрудничества. То, что мы всегда открыты для диалога, мы приглашаем всех без исключения на все мероприятия военных атташе и показываем так, как оно есть. В том числе, когда были спекуляции по поводу ситуации в приграничных районах с Украиной, туда привезли всех военных атташе, аккредитованных министерством обороны, и показали реальную картину. У военных иностранных дипломатов была возможность разговаривать с бойцами и руководителями органов военного управления уровня как командующий сил специальных операций, другими должностными лицами без ограничений - пожалуйста, смотрите. Люди спускались в окопы, смотрели, разговаривали", - подчеркнул представитель белорусского военного ведомства.

Он также отметил, что "международное военное сотрудничество, назовем "до 24 февраля" текущего года и "после", по количественным и качественным показателям не изменилось. "У нас с учетом поручений главы государства, органов государственного управления поменялись определенные векторы сотрудничества, и эффективность этого сотрудничества довольно-таки значимая", - уточнил Рябихин.

В качестве примера представитель Минобороны Белоруссии привел сотрудничество со странами Шанхайской организации сотрудничества. "С учетом того, что подана заявка на вступление в организацию. У нее есть военная составляющая. Говорить о военной составляющей ШОС крайне важно, потому что если мы берем топ из 10 вооруженных сил в мире, то только по количественному составу в этих 10 находятся пять членов Шанхайской организации сотрудничества. В рамках реализации сотрудничества с этими странами мы находим новые эффективные мероприятия сотрудничества", - отметил он.