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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Трое граждан Белоруссии получили длительные сроки по делу о госизмене и теракте

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Гомельский областной суд приговорил к срокам от 21 до 23 лет трех граждан, обвиняемых в терроризме на железной дороге и госизмене, сообщила пресс-служба суда.

Они также оштрафованы каждый на 150 базовых величин (около $1,8 тысячи). Суд взыскал с них 44 186,99 белорусских рублей (около $16,5 тысячи) в пользу Белорусской железной дороги.

Подсудимые признаны виновными во вступлении в экстремистское формирование; совершении поджога, создающего риск гибели людей ради воздействия на принятие решений органами власти, воспрепятствования политической и иной общественной деятельности, устрашения населения и дестабилизации общественного порядка (акте терроризма), совершенном организованной группой; умышленном разрушении средств сигнализации, при том, что это могло повлечь аварию.

Также их признали виновными в оказании помощи иностранной организации в причинении вреда госбезопасности.

Им вменяли статьи о создании экстремистского формирования (ч. 3 ст. 361-1 УК), теракте (ч. 3 ст. 289), умышленном повреждении путей сообщения (ч. 4 ст. 309) и измене государству (ч. 1 ст. 356).

Дело рассматривалось в закрытом режиме.

"Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке", - сообщили в суде.

Белоруссия Гомельский областной суд Белорусская железная дорога
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