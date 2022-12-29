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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Кнессет Израиля одобрил состав нового правительства во главе с Нетаньяху

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Однопалатный парламент Израиля - Кнессет большинством голосов одобрил состав нового правительства Биньямина Нетаньяху, это его шестой срок на посту премьер-министра, сообщает Times of Israel.

Из 120 депутатов в поддержку нового правительства проголосовали 63 – все они члены коалиции правых партий, которую возглавляет Нетаньяху. Всего его коалиция насчитывает 64 парламентария.

Таким образом, Нетаньяху в шестой раз возглавил правительство Израиля. Он занимал эту должность дольше всех остальных политиков в истории Израиля – 15 лет и 3 месяца.

До этого депутаты Кнессета провели голосование по кандидатуре спикера парламента. Этот пост занял депутат от "Ликуда" Амир Охана.

Израиль Биньямин Нетаньяху
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