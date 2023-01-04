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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:56

Сеул может приостановить соглашение о снижении военной напряженности с КНДР - офис президента Южной Кореи

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель дал указание своей администрации рассмотреть вопрос о приостановке действия межкорейского соглашения о снижении военной напряженности от 2018 года в случае нового нарушения КНДР границ Юга, сообщила журналистам пресс-секретарь главы государства Ким Ын Хе.

"Президент Юн Сок Ель поручил Управлению национальной безопасности рассмотреть вопрос о приостановлении военного соглашения от 19 сентября (2018 года - ИФ) в случае, если Северная Корея осуществит очередную провокацию с проникновением на нашу территорию", - заявила она.

Как сообщалось, на прошлой неделе КНДР отправила пять беспилотников, которые пересекли демаркационную линию и пролетели над южнокорейской территорией. Одному из них удалось достичь северных районов Сеула. Этот беспилотник вернулся в КНДР, а остальные пропали с южнокорейских радаров.

Военное соглашение было подписано министрами обороны КНДР и Республики Корея 19 сентября 2018 года. Оно предусматривает меры по снижению напряженности и рисков военных столкновений.

Южная Корея КНДР
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